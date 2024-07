Putin vil gjenoppta produksjonen av tidligere forbudte raketter

– Det virker som vi er nødt til å begynne å produsere disse rakettsystemene, sa Russlands president Vladimir Putin i et TV-sendt møte med flere av Russlands øverste sikkerhetsansvarlige fredag.

Han hevder at USA både produserer disse rakettsystemene og at de har utplassert dem i Danmark for bruk i militære øvelser. Han sier også at USA har plassert slike på Filippinene.

– Vi er nødt til å ta en beslutning hvor vi skal plassere dem, dersom det blir nødvendig for å ivareta vår sikkerhet, sier Putin.

Kort- og mellomdistansemissiler var tema for INF-traktaten i 1987, der Sovjetunionen og USA ble enige om at de ikke skulle ruste opp med atommissiler i Europa. Avtalen utløp i august 2019 etter at daværende president Donald Trump satte avtalen i bero 1. februar samme år. Russland gjorde det samme dagen etter.