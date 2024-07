Meta risikerer milliardbøter for «betal for personvern»-løsning

Meta har siden november i fjor gitt europeiske brukere muligheten til å velge reklamefrie versjoner av Facebook og Instagram. Grepet er Metas svar på EUs strenge personvernregler.

– Meta har tvunget millioner av brukere over hele EU inn i et todelt valg: betal eller samtykk, sier Thierry Breton, EUs kommissær for det indre marked.

Metas betalingsløsninger innebærer helt konkret at brukerne enten må betale for å unngå innsamling av opplysninger om dem – eller samtykke til datadeling hvis de vil fortsette å bruke Facebook og Instagram gratis.

– Vår foreløpige konklusjon er at dette er et brudd på DMA, sier Breton.

DMA er forkortelsen på loven om digitale markeder som trådte i kraft 7. mars.

Kraftige sanksjonsmidler

Meta framholder at deres modell er i tråd med DMA.

– Vi ser fram til ytterligere konstruktiv dialog med EU-kommisjonen for å få en avslutning på denne etterforskningen, sier en talsperson for Meta.

Teknologigiganten kan nå svare EU og unngå en bot dersom de endrer sin modell slik at den svarer på EUs bekymringer. Dersom EU-kommisjonen ikke er fornøyd, risikerer Meta i første omgang bøter på opptil 10 prosent av selskapets omsetning. Metas totale omsetning var i fjor på rundt 135 milliarder dollar.

Apple først ut

Gjennom DMA fikk seks av verdens største teknologiselskaper beskjed om å rette seg etter kjørereglene som gjelder for såkalte portvoktere, selskaper som alle må innom for å bruke nettet og digitale tjenester. De seks er Alphabet, Amazon, Apple, Tiktok-eier Bytedance, Meta og Microsoft.

I forrige uke ble Apple det første selskapet som Brussel rettet formelle anklager mot i henhold til den nye loven. EU mener at Apple blant annet bryter reglene om digital konkurranse gjennom sin app-butikk.

Apple sier på sin side at de har gjennomført «en rekke endringer» for å kunne oppfylle de nye reglene og kravene

Flere granskinger

Etter at de to nye datalovene Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA) trådte i kraft tidligere i år, har EU-kommisjonen innledet flere granskinger mot noen av de største nettgigantene.

DMA har som mål å skape mer rettferdige konkurranseforhold ved at brukerne skal få flere og friere valg når de begir seg ut på det digitale verdensmarkedet.

I henhold til den nye loven kan kommisjonen ilegge bøter på opp til 10 prosent av et selskaps globale inntekter, et nivå som kan økes til 20 prosent ved gjentatte brudd. For de aktuelle teknologiselskapene kan bøtene bli astronomiske.

I siste instans forbeholder EU seg retten til å løse opp selskaper som ikke retter seg etter DMA.

(NTB)