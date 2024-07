Biden gratulerer Starmer

– Jeg ser fram til å jobbe sammen med deg for å fremme frihet og demokrati verden over og til ytterligere å styrke det spesielle forholdet mellom våre to land, skriver den amerikanske presidenten på X.

Starmer overtok fredag som britisk statsminister etter at Labour sikret seg hele 410 av de 650 representantene i Underhuset under torsdagens parlamentsvalg.