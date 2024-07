Russisk gruveselskap får sette opp syv meter høyt kors på Svalbard

I fjor sommer satte det statlige russiske gruveselskapet opp et syv meter høyt ortodoks kors i fjellsiden overfor havna i Pyramiden, uten å ha søkt om tillatelse, skriver Svalbardposten.

Plasseringen var også i strid med Pyramidens arealplan.

Det førte til at Sysselmesteren krevde det fjernet, og de fikk også støtte fra Klima- og miljødepartementet.

Etter en lengre saksgang har imidlertid norske myndigheter besluttet at Trust Arktikugol kan sette opp korset, men på et område nærmere sentrum av gruvebyen.

Kari Aga Myklebost, som forsker på russisk historiefortelling ved Universitetet i Tromsø, mener det er fornuftig av norske myndigheter å skape ro rundt saken, men ser ikke bort ifra at russerne vil bruke norske myndigheters vending til propaganda.

– Korset er et symbolpolitisk fremstøt. Vi ser at russerne i dag bruker slike virkemidler til å dyrke patriotisme og nasjonalisme. Det er et åpent spørsmål om de vil anvende korset i Pyramiden i sin statlige propaganda, sier Aga Myklebost til Svalbardposten.