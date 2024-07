Demonstrantene, som også krever at statsminister Benjamin Netanyahu går av, blokkerte veier i flere israelske byer midt i rushtrafikken, blant annet et sentralt gatekryss i Tel Aviv

De satte også fyr på bildekk på hovedveien mellom Jerusalem og Tel Aviv før de ble fjernet av politiet. Også kvelden før ble veien sperret og politiet satte inn hester og vannkanoner mot demonstrantene.

Mindre grupper av demonstranter med megafoner og bannere møtte fram utenfor hjemmet til flere av ministrene i regjeringen, blant dem forsvarsminister Yoav Gallant og utenriksminister Israel Katz.

Sammenstøt med politiet

I Tel Aviv er flere demonstranter pågrepet, og i Jerusalem var det sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

Ifølge Times of Israel har rundt 150 bedrifter åpnet for at ansatte tar fri og deltar i protestene.

Demonstrantenes plan er at protestene skal kulminere i massedemonstrasjoner utenfor det militære hovedkvarteret i Tel Aviv og statsminister Benjamin Netanyahus residens i Jerusalem.

For å markere at det søndag er ni måneder siden krigen startet, innledet demonstrantene sine aksjoner presis klokka 6.29, samme klokkeslett som da Hamas startet angrepet på Israel.

Symbolske ballonger

Søndagens aksjoner ble innledet med at svarte og gule ballonger ble sluppet nær grensa til Gaza. De svarte symbolisere de drepte israelerne og de gule gislene.

Arbeidet med å forhandle fram en våpenhvile- og gisselavtale mellom Israel og Hamas etter ni måneder med krig har tatt seg opp igjen de siste dagene, men det er fortsatt stor avstand mellom partene.

Hamas har levert et nytt forslag og venter på svar fra Israel.

Nesten 1200 mennesker ble drept da Hamas gikk til angrep i oktober i fjor. Over 250 ble også tatt som gisler, hvorav rundt 120 fortsatt er i Gaza Israelske myndigheter mener at 42 av dem er døde.

Minst 38.000 palestinere er drept i krigen som angrepet utløste, og 90 prosent av Gazas befolkning på over 2 millioner er drevet på flukt fra sine hjem.