– Frankrike kastes i armene på ytre venstre, uttaler Nasjonal samlings leder Jordan Bardella etter det overraskende valgresultatet, slik det ser ut til å bli en snau time etter at de siste valglokalene stengte.

På forhånd var RN klar favoritt til å få flest mandater – det ble til og med snakket om hva som vile skje hvis de fikk rent flertall. Slik ser det altså på langt nær ut til å gå.

Venstresiden regjeringsklare

Ny folkefront (NFP) får ifølge prognoser fra ledende meningsmålingsinstitutter flest mandater. Jean-Luc Melenchons venstreradikale parti Ukuelige Frankrike (LFI) er største parti i den løst sammensatte venstrealliansen.

Han mener president Emmanuel Macron nå må be venstresiden danne regjering etter prognosenes klare tale.

– Dette er en enorm lettelse for et flertall av vårt lands befolkning, sier Melenchon, som krever at statsminister Macrons statsminister Gabriel Attal går av.

– Vi kommer til å holde vårt ord og utføre vårt program, sier Melenchon, som kom på tredjeplass i presidentvalget i 2022.

Macron nummer to

President Emmanuel Macrons sentrumsblokk Ensemble kom foran Marine Le Pens Nasjonal samling (RN) i kampen om andreplassen, ifølge prognosene. Tallene for RN viser altså et lavere antall seter enn hva som var forventet i forkant.

Det var president Macron som oppløste nasjonalforsamlingen og skrev ut nyvalg 9. juni etter at resultatene i EU-valget var klare – med svært gode resultater for ytre høyre. Første runde av valget til ny nasjonalforsamling ble holdt 30. juni, og RN og deres allierte kom da på førsteplass med 33 prosent av stemmene.

Nasjonalforsamlingen har 577 seter. For å få flertall trengs dermed 289 mandater, noe ingen av partigruppene ser ut til å få.