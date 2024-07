Obos øker boligsalget fra i fjor

Konsernsjef i boligbyggelaget tror det er flere grunner til at flere kjøper bolig nå.

– Utsikter til at rentetoppen er nådd, stabil arbeidsledighet, relativt gode lønnsoppgjør og et underliggende boligbehov i de store byene, bidrar til at salget har tatt seg opp, sier Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

