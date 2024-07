Innsprøytingene på summer som tilsvarer rundt 120 milliarder kroner, ble godkjent av kommisjonen også i 2020. Da Ryanair klagde over statsstøtten, ble redningspakkene imidlertid annullert av en EU-domstol to ganger.

Nå har EU-kommisjonen igjen godkjent støtten og kommet fram til at redningspakkene var i tråd med en midlertidig åpning for slik statsstøtte som ble gjort under pandemien.

(NTB)