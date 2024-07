Norge gir 1 milliard kroner til luftvern i Ukraina

Ukraina har i lang tid tryglet om mer støtte til luftvern. Den siste tiden har en rekke ukrainske byer blitt bombet, og mange sivile har mistet livet.

– Det er avgjørende for ukrainerne å få beskyttelse mot russiske angrep fra lufta, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I tillegg til å øke tilskuddet til det tyske luftverninitiativet Immediate Action for Air Defense (IRIS) settes det av midler for å støtte Ukraina med reparasjon og vedlikehold av luftvernmateriell. Slik støtte gjennomføres i tredjeland.

Bidraget er en del av det norske Nansen-programmet.

I revidert nasjonalbudsjett la regjeringen opp til at inntil fire milliarder kroner fra Nansen-programmet skal benyttes til luftverntiltak i Ukraina i år.

