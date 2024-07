Zelenskyj sier han ikke frykter en mulig Trump-seier

– Jeg tenker at hvis Donald Trump blir president, skal vi jobbe sammen. Jeg er ikke bekymret over det, sier Zelenskyj.

Zelenskyj har tidligere sagt at han håper USA vil holde Ukraina-støtten ved lag hvis Trump blir valgt.

Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at han er i stand til å få en rask slutt på krigen mellom Russland og Ukraina, som har pågått i over to år.