USA kritiserer Russland for attentat-utspill

En talsperson for Vladimir Putin tilskrev Joe Bidens administrasjon søndag noe av ansvaret for en politisk atmosfære som provoserte fram angrepet. Talspersonen sa imidlertid at russiske myndigheter ikke tror at Biden sto bak attentatet.

Blinken sier mandag at utspillet fra Kreml er utrolig uansvarlig.

Russiske myndigheter kom også med bemerkninger søndag om at USA burde bruke mer penger på å motvirke politisk hat, og mindre på støtte til Ukraina.

