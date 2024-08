– Bror, leder, mujahid Ismail Haniyeh, lederen for bevegelsen, døde i et sionistisk angrep mot hans tilholdssted i Teheran etter at han deltok på innsettelsen av den nye presidenten, skriver Hamas i en uttalelse.

Israel har ikke kommentert saken. Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Israel har som mål å knuse Hamas.

Også Irans revolusjonsgarde opplyser at Haniyeh er drept i Teheran. Han var i landet for å være med på innsettelsen av president Masoud Pezeshkian.

Oljeprisen stiger

Etter nyheten om Hamas-lederens død og Israels droneangrep på en av Hizbollahs øverste ledere i Beirut får det utslag for oljeprisen.

Prisen på septemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 1,4 prosent til 79,70 dollar fatet. Samme futureskontrakt for WTI-oljen stiger 1,6 prosent i pris, til 75,94 dollar fatet.

Varsler hevn

Ifølge Revolusjonsgarden ble han drept på stedet hvor han bodde under oppholdet. En iransk sikkerhetsvakt ble også drept, ifølge den iranske uttalelsen. Hvordan Haniyeh skal ha blitt drept, er ikke kjent.

En talsperson for Hamas sier at drapet er feigt og en alvorlig opptrapping. Vedkommende varsler hevn.

Haniyeh har holdt til i Qatar og har kunnet reise relativt fritt. Han har vært gruppens leder siden 2017. Da var han allerede en kjent figur for palestinerne, etter å ha vært statsminister i den palestinske selvstyremyndigheten

Mistet tre sønner

Haniyeh mistet tre sønner og fire barnebarn i et israelsk angrep sentralt på Gazastripen i april. Det israelske militæret anklaget dem for utføre terroraktiviteter.

Haniyeh hevdet den gang at rundt 60 medlemmer av hans familie var blitt drept siden krigen brøt ut 7. oktober.

Han var regnet for å være mer pragmatisk enn Hamas' lederskap på Gazastripen. Haniyeh var stadig ute på reiser i diplomatisk øyemed.

Han har vært å finne på USAs liste over såkalt spesielt utpekte globale terrorister siden 2018.