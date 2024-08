Stor økning i konkurser i eiendomsbransjen

Antallet konkurser i norsk næringsliv så langt år er 2581, som er på samme nivå som første halvår i 2023, skriver analysefirmaet Dun & Bradstreet i en pressemelding. Eiendomsbransjen er en kapitaldrevet bransje, som rammes hardt nå, sier analytiker i selskapet Gustav Lundberg.

– Hovedgrunnen er renteøkningene og svak kronekurs. Dette er en av de bransjene som rammes hardes av rentene, sier Lundberg til NTB.

Han sier videre at dette tradisjonelt er en bransje med få konkurser, men i en periode har de sett at konkursrisikoen i bransjen har økt.

Det går best i hotell- og restaurantbransjen

Overraskende nok er Hotell- og restaurantbransjen den bransjen med færrest konkurser, sier analytiker Lundberg i pressemeldingen.

– Det er tradisjonelt en bransje hvor det er mange konkurser. Det skyldes blant annet sårbare forretningsmodeller og små marginer, sier han.

Nedgangen i konkurser i denne bransjen sammenlignet med samme periode i fjor er på 18 prosent.

– En svak krone og stort antall utlendinger som besøker Norge er nok viktige drivere, men viser at bransjen er mer solid enn på lenge, sier Lundberg.

Gode tider i Rogaland og Vestland

På landsbasis kan det se ut som det er best å drive business på Vestlandet og i Rogaland.

– Det er ingen tvil om at næringslivet på Vestlandet for øyeblikket gjør det bedre enn resten av landet.

Videre sier han at landsdelene gjør det så godt at det gjør opp for statistikken på landsbasis. Vestland er ned nesten 15 prosent, mens

– Det er den positive utviklingen i antallet konkurser her som gjør at de nasjonale tallene ikke er enda svakere enn de faktisk er, sier Lundberg.

(NTB)