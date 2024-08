Khamenei beordret dette under et hastemøte i det iranske sikkerhetsrådet onsdag morgen, like etter at Iran hadde bekreftet at Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh var blitt drept i et angrep i Teheran.

Det skriver New York Times , som siterer tre iranske tjenestemenn, blant dem to medlemmer av Revolusjonsgarden.

Iran og Hamas har sagt at Israel sto bak angrepet mot Haniyeh. Israel har verken bekreftet eller avkreftet å ha drept Haniyeh.

(©NTB)