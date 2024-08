Google tapte massivt monopol-søksmål i USA

Mandagens kjennelse slår fast at Google har brutt loven med sitt monopol på nettsøk og tilknyttede annonser, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Nyhetsbyrået AP beskriver det som en «seismisk avgjørelse som kan vende opp ned på internett» og sette et av verdens mest kjente selskaper i en knipe.

Rettssaken som startet i fjor høst, ble beskrevet som den største såkalte saken om konkurranselovgivning i USA på et kvart århundre. Sluttprosedyrene i saken ble unnagjort i mai, og nå er altså kjennelsen fra dommer Amit Mehta klar.

– Etter å ha grundig vurdert og overveid vitnesbyrd og beviser, har domstolen fattet følgende konklusjon: Google er en monopolist, og det har opptrådt som sådan for å opprettholde sitt monopol, skriver Mehta i kjennelsen.

Google avviser anklagene

Det er et stort nederlag for Google og morselskapet Alphabet. De har avvist anklagene og argumentert med at det er kvaliteten på søkemotoren som har sikret den en markedsandel på rundt 90 prosent.

Google ventes å anke kjennelsen, og saken kan til slutt ende opp i USAs høyesterett.

Mehtas konklusjon om at Google har drevet et ulovlig monopol baner vei for en ny rettslig fase der det skal avgjøres hva slags endringer eller straffer som skal innføres for å bøte på skadene og gjenopprette konkurransen.

USAs justisdepartement argumenterte i retten med at Google har brukt ulovlige metoder for å unngå konkurranse fra andre søkemotorer. Også myndighetene i en rekke amerikanske delstater sluttet seg til det sivile søksmålet, som antas å kunne få store følger for flere av verdens største selskaper.

Startet i garasje

Google ble grunnlagt av Larry Page og Sergey Brin i en garasje i Silicon Valley i California for 25 år siden.

Siden da har selskapet vokst til å bli et av verdens største. Morselskapet Alphabet er verdt 2000 milliarder dollar, tilsvarende over 22.000 milliarder kroner – mer enn hele det norske oljefondet. Antall ansatte er 182.000.

– For to tiår siden ble Google Silicon Valleys kjæledegge, en lurvete startup med en nyskapende metode for å søke på det framvoksende internettet, het det i justisdepartementets søksmål.