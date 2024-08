SLÅR ALARM: – Jeg tror skadevirkningene av dagens politikk snart vil bli åpenbare for alle, men at det dessverre vil ta lang tid å rette dem opp igjen, sier 24 SevenOffice-gründer Stian Rustad. Løsningen mener han er tre karensdager til å finansiere skattekutt for lavtlønnede og formuende. Foto: 24SevenOffice