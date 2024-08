WSJ: – Kommer Donald Trump til å tape igjen?

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kommer Donald Trump til å tape igjen? I hvert fall sliter han med å finne et effektivt svar etter at Kamala Harris tok ham igjen på meningsmålingene. Trump ser ikke ut til å innse at han trenger disiplin og et konsekvent budskap for å vinne. Valgtalene er personlige klagemål og impulsive utspill som overdøver ethvert konsekvent budskap mot Harris.

Financial Times

Etter en dramatisk runde med nedgang, er den relative roen tilbake i finansmarkedene. Årsaken til nervøsiteten er spørsmålet om inflasjonen kan komme tilbake til normalt nivå uten at økonomien stopper opp.

Die Welt

Det er påfallende at Tim Walz er langt mer populær blant velgerne i Minnesota enn Joe Biden er på nasjonalt nivå. Ved å løfte frem flere delstatspolitikere vil Demokratene kunne bryte Republikanernes dominans utenfor storby- og kystregionene.

Dagens Industri

Rundt forrige århundreskifte var økonomien like internasjonalisert som nå, og migrasjonsstrømmene minst like store. Samtidig leverte det svenske innovasjonssystemet suksesser i fleng: Sfæriske kulelagre, dieselmotorer, separatorer og trykkluftmaskiner. Dette kan man tenke på når børsen nøler og verden føles farlig.