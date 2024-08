Forsvaret har ikke klare operative F-35-kampfly innen neste år

– Spesielt grunnet forsinkelsene som følge av ny teknisk konfigurasjon (TR-3) er enkelte kapabiliteter forsinket utover 2025, opplyser pressevakt Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet til Teknisk Ukeblad.

Full operativ evne (FOC, Full Operational Capability) betyr at flyene skal kunne løse alle oppdrag beskrevet i den norske kampflykapasitetens kravsett.

Problemene knyttes til den nyeste maskin- og programvareoppdateringen Technology Refresh 3 (TR-3), som trengs for å integrere det norskproduserte missilet Joint Strike Missile (JSM).

JSM kreves for å oppnå full operativ evne for kampflyvåpenet F-35.

Forsvarsdepartementet vet ikke hvor lang tid det tar å fikse flyene, men påpeker at det i fjorårets budsjettproposisjon sto at det var en risiko for forsinkelser.

(NTB)