Israelsk etterretning tror Iran angriper landet om noen dager

– Det israelske etterretningsmiljøet tror Iran har bestemt seg for å angripe Israel direkte og kan gjøre det i løpet av dager, sier Axios-reporter Barak Ravid søndag.

Han siterer to ikke-navngitte kilder.

Ravid sier at et potensielt angrep blir en gjengjeldelse for drapet på Hamas-lederen Ismail Haniyeh i Teheran i slutten av juli. Israel har ikke tatt på seg eller nektet ansvar for drapet.