Bilen tar innersvingen på kollektivtransporten i byene

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Naf beregnet og vurdert kollektivtransporttilbudet i byene. Rapporten slår fast at kollektivtransporten jevnt over er mindre konkurransedyktig mot bil enn for fem år siden.

I byer med veletablert kollektivtilbud og struktur, fungerer tilbudet bra, mens reiser til mer usentrale mål og ut i regionene rundt bystrøk, ikke kan tilby konkurransedyktig kollektivtransport på samme måte.

– Opplevd reisetid er viktig for om vi kjører bil eller reiser kollektivt, skriver TØI i en pressemelding.

Beregningene viser at kollektivtilbudet flere steder har blitt dårligere, noe som påvirker folks valg av transportmiddel.

Mens reisetidene med bil til de største byene jevnt over går ned, øker reisetid med kollektivtransport i mange byer. Særlig i utkanten av byområdene har tilbudet blitt dårligere for de reisende sammenlignet med undersøkelsen i 2019.

Greit nok flere steder

Tallene viser hvor lang tid det tar for befolkningen i de forskjellige byregionene å reise til utvalgte reisemål i morgenrushet. Tallene er justert for faktorer som gjør at reisen oppleves som mer krevende, som kollektivbytter, ventetid, gangtid og trengsel, mens bilreisingen er justert for kø. Dette ender da opp med en verdi kalt «opplevd reisetid».

Så lenge reisetiden kollektivt ikke overstiger to ganger opplevd reisetid med bil, regnes det som et godt kollektivtilbud

88 prosent av innbyggerne i Oslo har et slikt kollektivtilbud på reiser til sentrum. For sentrumsreisende i de andre storbyene, er andelen lavere: 56 prosent i Bergen, 57 prosent i Stavanger og 67 prosent i Trondheim.

I andre byer er andelen mye lavere: 47 prosent i Bodø, 44 prosent i Kristiansand, 43 prosent i Drammen og 26 prosent i Tromsø.

Av byområdene kommer Arendal verst ut, med en tilfredsstillende andel under 1 prosent.

Et realistisk alternativ

Om kollektivt skal være konkurransedyktig – et realistisk alternativ til bilen – bør tilbudet ifølge TØI være svært bra. Rapporten anslår at et kollektivtilbud egentlig ikke bør ha opplevd reisetid som er mer enn 50 prosent lengre enn for bilkjøringen.

Det er kun reisende til Oslo sentrum som kan skilte med et så bra tilbud: rundt 46 prosent av innbyggerne har et kollektivtilbud der den opplevde reisetiden er maksimalt 1,5 ganger høyere enn den opplevde reisetiden med bil.

I de tre andre store byområdene – Bergen, Nord-Jæren og Trondheim – er det en langt mindre andel (13 – 25 prosent) av befolkningen som har like konkurransedyktig kollektivtransport hvis de skal reise til sentrum.

– Dette bør være en kraftig vekker for politikerne. Buss, tog og bane taper mot bilen i nær sagt alle norske byer, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf i en pressemelding.

