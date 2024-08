Kims budskap kom i en hilsen til Putin i forbindelse med at Nord-Korea feirer at det er 79 år siden Koreahalvøya ble frigjort fra det japanske koloniveldet som varte fra 1910 til 1945, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA fredag.

Hilsenen var et svar på Putins gratulasjon med frigjøringen dagen før, der han viste til båndet som ble skapt da sovjetiske soldater kjempet mot Japan. Sovjetunionen erklærte krig mot Japan helt på tampen av andre verdenskrig og startet offensiver i blant annet Mandsjuria og Nord-Korea.

– De vennskapelige følelsene som ble skapt mellom de to landenes armeer og folk i den blodige kampen mot en felles fiende er en sterk drivkraft for å utvikle vennskapsforhold og samarbeid til omfattende strategiske partnerskap og et uovervinnelig kameratskap, lød svaret fra Pyongyang.

Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung – bestefaren til dagens Kim – fikk hjelp fra Sovjetunionen og Josef Stalin, som støttet Kims kommunistiske styrker som etablerte Nord-Korea etter frigjøringen.

Under frigjøringsmarkeringen besøkte dagens leder minnesmerket for de revolusjonerte koreanske styrkene som kjempet mot Japans overherredømme. Han besøkte også Frigjøringstårnet der soldatene for Sovjetunionens Røde armé minnes, melder KCNA.

