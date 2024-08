Russland forbereder seg på tiår med sanksjoner

Etter fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022, er Russland det landet som er ilagt flest sanksjoner fra Vesten, flere enn Nord-Korea og Iran. Likevel vokste den russiske økonomien med 4,7 prosent i første halvår i år.

– Dette vil være tilfellet i de kommende tiårene. Uansett utviklingen og resultatet av en fredelig løsning i Ukraina, så er det bare et påskudd. Sanksjonene ble innført mye tidligere, og målet med dem er urettferdig konkurranse, hevdet Dmitrij Biritsjevskij på et debattmøte i Russland. Han leder avdelingen for økonomisk samarbeid i Russlands utenriksdepartement.

Paneldebatten med tittelen «Sanksjoner mot Russland – fremover i all evighet?» var en del av en større debatt blant politikere og næringsliv i Russland om hvorvidt de skal jobbe for lettelser i sanksjonene eller akseptere dem som en langsiktig virkelighet og finne måter å jobbe rundt dem på.

President Vladimir Putin har sagt at fjerning av alle sanksjoner kommer til å være blant hans betingelser for fred.

