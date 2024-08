Slipper å betale partiskatt på ny bok

Kristjánsson har fått gode kritikker for sin nye bok «Pabbi – en familiesaga om drukkenskap». Nå får Rødt-politikeren en gladmelding fra sitt eget parti – han får beholde hver kroner han tjener på boken, skriver Klassekampen.

Det er klart etter at partiledelsen i Rødt har behandlet en søknad fra Kristjánsson om å holde bokinntektene utenfor partiskatten. I Rødt må all inntekt over 782.784 kroner betales inn til partiet.

Stortingsrepresentanten bekrefter at han søkte om å slippe å betale bokinntektene til partiet.

– Det er fordi jeg følte at det ville ha vært rart å gi fra seg pengene fra et så personlig og privat prosjekt om familien min, der livet mitt er råvaren i prosjektet. Det ville egentlig ha vært litt invaderende å gi fra seg pengene fra det, så derfor søkte jeg om det. Dette er jo heller ikke noen politisk bok, sier han.

Kristjánsson kan tjene gode penger på utgivelsen. Allerede samme dag som boken ble lansert, måtte Kagge forlag bestille et nytt opplag på 5000 bøker – og det må trolig trykkes enda flere.

Boken handler om det krevende forholdet Mímir Kristjánsson selv og faren har hatt til alkohol gjennom livet.

(NTB)