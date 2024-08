Iran bak hacking mot Trump

Tidligere denne måneden opplyste valgkampstaben til Donald Trump at de var utsatt for et dataangrep, muligens fra Iran.

Påstanden ble mandag bekreftet i en uttalelse fra kontoret til direktøren for nasjonal etterretning (ODNI), Federal Bureau of Investigation (FBI) og Infrastructure Security Agency (CISA).

– Vi har sett stadig mer aggressiv iransk aktivitet i løpet av denne valgperioden, spesielt påvirkning rettet mot den amerikanske offentligheten og cyberoperasjoner rettet mot presidentkampanjer, heter det i meldingen.

Forsøkene på å angripe Trumps valgkamp tilskrives Iran, ifølge de tre.

Amerikanske tjenestepersoner tror også at Iran forsøkte seg på et hackerangrep mot valgkamporganisasjonen til visepresident og presidentkandidat Kamala Harris.

Overfor nyhetsbyrået AP avviser Irans FN-delegasjon angrepene. De hevder at landet verken har hatt motiv for eller til hensikt å påvirke valget, og de ber USA legge fram bevis for påstandene.

(NTB)