Grossis ankomst blir bekreftet av en talsperson for det russiske kjernekraftselskapet Rosatom.

IAEA-sjefen varslet inspeksjonen i forrige uke, og det skjer i forbindelse med at det for tiden pågår krigshandlinger i regionen etter at ukrainske styrker uventet rykket inn der tidligere i august.

Grossi skal ifølge ham selv vurdere situasjonen ved kraftverket på uavhengig grunnlag, slik han tidligere har gjort ved Zaporizjzja-kjernekraftverket i Ukraina.

