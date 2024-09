Nær 5.000 studenter fortsatt i kø for studentbolig

En fersk undersøkelse viser at 19.212 studenter har blitt tildelt studentbolig i perioden 1. mai – 2. september, mens 4.771 studenter fortsatt i kø for en studentbolig.

Det er stor variasjon mellom de ulike byene hvor mange studenter som står i kø, opplyser de videre.

– Det er gledelig at samskipnadene har fått tildelt så mange studenter en studentbolig gjennom sommeren. Samtidig har vi veldig lyst til å tildele enda flere i årene som kommer, sier styreleder Rita Hirsum Lystad i Samskipnadsrådet i en pressemelding.

– Tilskuddssatsen må heves

I statsbudsjettet for 2025 etterlyser Samskipnadsrådet at regjeringen forbedrer rammebetingelsene for bygging av studentboliger og øker sin andel av finansieringen av studentboliger.

– For å fortsette å bygge flere studentboliger er det avgjørende at regjeringen hever tilskuddssatsen, sier Lystad.

– De høye byggekostnadene og den store satsingen på flere studentboliger krever at staten må bidra med høyere tilskudd, slik at vi sammen kan nå målsettingen om flere tusen nye studentboliger, sier hun.

Studentene etterlyser flere studentboliger

Norsk studentorganisasjon (NSO) etterlyser flere studentboliger. De er glad for at køene har gått ned, men er bekymret for at så mange stadig står i kø.

– Selv om køene har gått ned siden midten av august, så er vi nå flere uker inn i studiestart, og 4771 studenter står i studentboligkø. Dette er en markant økning fra fjoråret, tallene snakker for seg selv, sier NSO-leder Kaja Ingdal Hovdenak.

– NSO har lenge etterlyst behovet for å bygge flere studentboliger og dette understreker det. Nå må partene sørge for at dette skjer.

