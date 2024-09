Mistanke om valgjuks i Sachsen

Ifølge politiet er det funnet 117 poststemmer i en krets Dresden der noen har tapet over det velgerne opprinnelig har krysset av for og i stedet krysset av for Fritt Sachsen.

Det samme har skjedd med minst 14 poststemmer som ble avgitt i Radeberg, 10 kilometer nordøst for Dresden.

Fritt Sachsen gjorde det bemerkelsesverdig godt i de to valgkretsene og sikret seg hele 10,2 prosent av stemmene der.

I delstaten sett under ett fikk det høyreekstreme partiet 2,2 prosent oppslutning.

(NTB)