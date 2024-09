Da Hunter Biden ble tiltalt i desember, var det første gang et barn av en sittende president ble tiltalt i en straffesak.

Joe Bidens sønn har tidligere erklært seg ikke skyldig, men torsdag melder flere medier at advokaten hans sier Biden har til hensikt å erkjenne straffskyld i skattesaken. I et juridisk krumspring skulle erklæringen likevel ikke innebære at han innrømmer å ha gjort noe galt. Dette er ikke unikt i amerikansk juss, men en forholdsvis sjelden form for erkjennelse av skyld.

Tidligere dømt

Representanter for påtalemyndigheten sa i retten at de ikke vil akseptere en slik erklæring. Det var ikke umiddelbart klart om dommeren ville godkjenne den eller fortsette rettssaken som opprinnelig planlagt.

Før torsdagens rettsmøte i Los Angeles er Hunter Biden dømt for et ulovlig våpenkjøp, mens han brukte narkotika. Den saken, som gikk i delstaten Delaware, kan bidra til strengere straff dersom han også blir dømt i den føderale skattesaken.

Narkotika og dyre biler

Påtalemyndigheten mener Biden unnlot å betale 1,4 millioner dollar i skatt, samtidig som han brukte store summer på «narkotika, eskorte og kjærester, luksushoteller og leieboliger, dyre biler, klær og andre personlige eiendeler», ifølge tiltaledokumentene.

En rettssak kan bringe fram opplysninger om Bidens jobb for et ukrainsk gasselskap og andre forretninger han drev mens faren var visepresident. Ifølge tiltalen har Biden junior tjent gode penger som styre