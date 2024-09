Norges Bank ekskluderer seks selskaper fra Oljefondet

Selskapene det gjelder er China State Construction Engineering, Tianjin Pharmaceuticals Da Re Tang Group, Larsen & Toubro og General Dynamics, Prosegur Compania de Seguridad SA og Turning Point Brands, opplyser Norges Bank på sine nettsider.

Årsakene varierer, og Norges Bank lister opp blant annet risiko for medvirkning til grov korrupsjon, alvorlig miljøskade, produksjon av komponenter til kjernevåpen og menneskerettighetsbrudd.

– Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene, skriver banken.

Beslutningene er tatt etter tilråding fra Etikkrådet i mars og april.

