Sykelønnen under press – i dag starter forhandlingene

I 2021 poengterte NHO at erfaringer fra andre land viser at karensdager ikke reduserer det samlede sykefraværet. Det er heller ikke et godt virkemiddel for å redusere «den største kostnaden ved sykefravær», nemlig langtidssykefraværet, mente NHO.

– Når kostnadene ved sykefravær øker, bør forsikringsordningen vurderes, heter det nå i et notat om hvilke områder organisasjonen ønsker å prioritere i forhandlingene om ny IA-avtale.

Det betyr å se på «alle elementer i sykelønnsordningen», ifølge arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO – også karensdager.

– Ja, vi må være villig til å snakke også om det. Men det er dilemmaer eksempelvis med karensdager. Det vil kunne gi forskjeller mellom ansatte som kan jobbe hjemmefra, og dem som ikke kan. Det kan skape forskjeller mellom ansattegrupper, sier Melsom til Aftenposten.

I Sverige får arbeidstakere ikke lønn første dag med sykefravær, noe som trolig har bidratt til å trekke ned sykefraværet der, mener NHO.

LO helt avvisende til kutt

– Høyresidens go-to-løsning er visst alltid å kutte i sykelønna. Vår løsning er å se på hvordan vi kan få fraværet ned, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte til representantskapsmøtet tidligere i sommer.

– Vi må hele tiden lete etter måter å få sykefraværet ned på. Men LO vil aldri akseptere at byrden lempes over på de arbeidstakerne som blir syke. Ei heller vil vi akseptere at arbeidsgiverne settes i en situasjon der de presser syke arbeidstakere ut av jobben, av hensyn til bunnlinjen, sa hun.

Organisasjonens ståsted før forhandlingene tar til, er helt klart. LO ønsker å videreføre dagens hovedinnretning i IA-avtalen og vil ikke under noen omstendigheter akseptere kutt i retten til 100 prosent lønn fra og med første dags sykefravær.

– Det er totalt uaktuelt å endre dagens sykelønnsordning med full lønn opptil 6G ved sykefravær. Jeg kan garantere at dette ikke er noe forhandlingstema, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

Men Norges største hovedorganisasjonen er på glid når det gjelder innretningen på finansieringen av sykefraværet. LO går inn for at staten skal dekke noe av det korte sykefraværet, mot at arbeidsgiverne kommer inn og tar noe av kostnadene i det lange.

Også NHO har gitt uttrykk for å kunne gå med på en slik justering.

(NTB)