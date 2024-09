I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Roy Tilley at Sparebanken Sør og Sparebanken Vest har annonsert en intensjon om å fusjonere, med mål om en juridisk fusjon innen første halvår 2025.

Generalforsamlingene i begge banker forventes å stemme over planen i oktober. Tilley opplyser at det ikke er gjort noen estimatendringer, men at kursmålet oppjusteres til 195 kroner, fra tidligere 170 kroner, for å reflektere det foreslåtte bytteforholdet i fusjonen. Han gjentar imidlertid en holdanbefaling for aksjen.

Analysefakta Aksje: Sparebanken Sør Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kursmål:

Sparebanken Sør-eiere vil motta 1,437 egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som gir en verdi på 195 kroner basert på kursmålet for Sparebanken Vest, skriver Tilley.

Til tross for at dagens aksjekurs gir en oppside, vurderer han at en viss rabatt er rettferdig frem til fusjonen er vedtatt og godkjent av myndighetene.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.