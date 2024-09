Konkursraset fortsetter

Analysefirmaet Dun & Bradstreet utarbeider månedlige statistikker om konkursutviklingen i norsk næringsliv. Så langt i år har antall konkurser i eiendom økt med 42 prosent, til tross for svak oppgang i konkurser på tvers av alle bransjer.

Eiendomsbransjen sliter

– Dun & Bradstreets konkursprognose fra juni viste en betydelig økning i konkursrisikoen i eiendomsbransjen, som følge av stigende kostnader og fallende resultater. Prognosen samsvarer med situasjonen vi ser nå, sier Gustav Lundberg, analytiker i Dun & Bradstreet.

Det er 16 prosent flere konkurser på tvers av bransjene i august 2024 mot snittet de siste tre årene. Til tross for at eiendom stikker seg frem som bransjen med flest konkurser, er det flere bransjer som påvirkes av dyrtid.

– Vi ser også at konkursene har økt i blant annet IT-bransjen. Hittil i år ser vi at nivået legger seg 17 prosent høyere enn i 2023. Vi ser at bedriftene har økt fokus på kostnadskontroll, og mange velger å prioritere egne IT-ansatte fremfor å bruke eksterne IT-konsulenter, sier Lundberg.

Forventer flere konkurser innen eiendom

Det vedvarende inflasjonspresset og den svake kronekursen gjør at rentenedsettelser sannsynligvis ikke vil bli aktuelt før sent 2024, eller begynnelsen av 2025. Lundberg venter å se flere konkurser innenfor eiendom de kommende månedene.

– Antall konkurser har økt betydelig også innen kjøp og salg av egen fast eiendom, utleiemarkedet og eiendomsmegling. Hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, har konkursene økt med henholdsvis 40, 41 og 43 prosent, sier Lundberg.

Geografiske forskjeller

De fleste fylkene viser en nedgang i antall konkurser i august 2024 mot samme måned året før. Hittil i år ser vi imidlertid en økning i 12 av 16 fylker. Størst prosentvis økning i konkurser finner vi i Finnmark med 39 prosent, etterfulgt av Innlandet, Vestfold og Møre og Romsdal med henholdsvis 16, 13 og 10 prosent økning.