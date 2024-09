SYKMELDT YRKESDEMONSTRANT: Fredrik Glad-Gjernes omtaler selv at han er i permisjon. Faktum er at KFUK-KFUM-sjefen har vært sykmeldt i 2023 og 2024, og får sykelønn fra NAV samtidig som han er yrkesdemonstrant for Palestina og mot olje. Foto: Annika Byrde