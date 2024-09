RASER: - Aktivisme kan ikke være det vi skal leve av etter oljen. Vi er avhengige av et samfunn der folk er i jobb. Misbruk av velferdssamfunnet er å utviser forakt for demokratiet og det norske samfunnet. Vi kan ikke ha et samfunn enkeltmenneskers ideologiske behov finansieres gjennom skatteseddelen, sier Høyre-representant i finanskomiteen Mahmoud Farahmand. Foto: NTB