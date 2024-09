NVE skjerper beredskapen rundt kraftforsyning og IT-sikkerhet

– Vi etablerer to nye seksjoner for å tilpasse oss et endret trussel- og risikobilde, sier direktør Kristian Markegård i tilsyns- og beredskapsavdelingen.

Egentlig er det den tidligere beredskapsseksjonen som nå deles i to. Da sikres et skarpere fokus på utfordringene som følger av både digitalisering og den geopolitiske situasjonen, ifølge NVE.

Digitaliseringen i kraftforsyningen kan øke sårbarheten for cyberangrep, derfor vil NVE bygge et sterkere fagmiljø. De peker også på den geopolitiske situasjonen, som krever høy grad av sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen generelt.

Seksjonen for kraftforsyningsberedskap skal blant annet ha ansvar for fysisk sikkerhet, reparasjonsberedskap og personellsikkerhet. Den skal også utvikle og følge opp krav til nye produksjonsformer som sol-, -land og havvind.