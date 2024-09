Over 30.000 Boeing-ansatte ut i streik

Boeings fabrikkarbeidere på vestkysten la ned arbeidet ved midnatt natt til fredag.

Streiken omfatter rundt 30.000 arbeidere og rammer Boeings fabrikker i Renton og Everett i delstaten Washington. Der produserer Boeing sin bestselgende modell, 737 Max, samt modellene 777 og transportflyet 767.

Streiken antas ikke å ramme produksjonen av Boeing 787 Dreamliner-flyene, som skjer i South Carolina der arbeiderne ved fabrikken ikke er fagorganiserte.

Respekt

– Dette handler om respekt, dette handler om fortiden og om å kjempe for framtiden vår, sa lederen for fagforeningen International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), Jon Holden, da han kunngjorde streiken.

Streiken er den første blant Boeing-ansatte siden 2008 og er de ansattes svar på en konflikt om lønn og pensjonsrettigheter.

Selskapet tilbød nylig produksjonsarbeiderne på fabrikkene en kontrakt som ville ha økt lønnen deres med 25 prosent over en fireårsperiode.

Klart flertall

Ifølge Boeing innebar tilbudet at arbeiderne som i dag i gjennomsnitt tjener 809.000 kroner i året, om fire år ville ha endt opp med å tjene 1,14 millioner kroner i året, pluss eventuell overtid.

De fagorganiserte krever på sin side 40 prosent lønnsøkning over en treårsperiode.

De krevde i utgangspunktet også gjeninnføring av en pensjonsordning som ble skrotet for rundt ti år siden, men gikk i løpet av forhandlingene bort fra dette kravet mot at Boeing økte pensjonsinnbetalingene.

94,6 prosent stemte til slutt for å avvise Boeings tilbud, og hele 96 prosent stemte for å gå ut i streik.

Underskudd

Streiken kommer svært ubeleilig for Boeing, som har tapt 25 milliarder dollar, nærmere 270 milliarder kroner de siste seks årene. Selskapet er også passert av europeiske Airbus som verdens største flyprodusent.

Kelly Ortberg ble for seks uker siden utnevnt til ny leder for Boeing-konsernet og får en vanskelig oppgave med å snu utviklingen.

Ortberg gjorde onsdag et siste forsøk på å overtale arbeiderne og advarte om at streik er det siste Boeing trenger.

Forsøkte å overtale

– Det er ingen hemmelighet at virksomheten vår er inne i en vanskelig periode, delvis på grunn av feil vi har gjort, sa han.

– Dersom vi samarbeider, vet jeg at vi kan komme på sporet igjen, men en streik vil sette alt på spill og ytterligere redusere kundenes tillit til oss, sa Ortberg.