Norwegian vil la ansatte jobbe 18 dager mer uten ekstra betaling – kraftige reaksjoner fra pilotene

– Vi er skuffet over oppførselen deres og oppfatter at de har forhåndsbestemt seg, og kaller oss inn til formaliteter. Det er et ultimatum og helt urimelig det de holder på med, sier han til E24 etter å ha vært i drøftelsesmøte fredag, sier lederen for Norwegian Pilot Union, Alf Wilhelm Hansen til avisen.

Norwegian har varslet planer om å legge ned basene i Trondheim og Stavanger dersom ikke ansatte, både i kabinen og cockpit, går med på blant annet å jobbe 18 dager mer per år uten ekstra betalt. Tiltakene skal kunne spare Norwegian for 35 millioner kroner.

– Hvis det går så dårlig burde kanskje ledelsen si fra seg bonusen og la mennesker ha et privatliv hvor de slipper å pendle til Oslo, sier.

Konsernledelsen i Norwegian fikk i 2023 rundt 15 millioner kroner i bonus og andre fordeler.

– Som mange andre flyselskap, er vi under stort press for å redusere våre kostnader i alle deler av virksomheten. Som en del av dette ser vi nå på hvordan vi kan forbedre effektiviteten og redusere et kostnadsnivå for produksjonen vår i Norge, sa Esben Tuman, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, til Nettavisen tidligere i uken.

(NTB)