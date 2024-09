Nå er det flere elbiler enn bensinbiler på norske veier

Samtidig er det 753.905 bensinbiler i Norge, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Dette er historisk. En milepæl de færreste så komme for ti år siden. Elektrifiseringen av personbilparken holder et høyt tempo, og Norge går med raske steg i retning av å bli første land i verden med en personbilbestand dominert av elbiler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Nysalget elektrisk

Hovedårsaken er at omtrent alt som registreres av nye personbiler, er elektriske, men en annen grunn er at mange biler avregistreres etter sommeren.

– Det er nå veldig mange entusiastbiler som avregistreres for sesongen, og de er såpass mange at det også påvirker bestandstallene, sier han.

Fortsatt er det rundt én million registrerte personbiler med dieselmotor i landet, og det vil ta tid før elbilene overgår dieselbiler i antall. Men det blir færre og færre dieselbiler.

I toppåret 2017 var det 1,2 millioner personbiler med dieselmotor i Norge. Siden den gang er antall dieselbiler redusert med over 285.000 biler, og i september er det for første gang siden 2011 under én million diesel personbiler i Norge.

– Den farten vi ser på utskiftingen av personbilparken nå, kan tilsi at vi i 2026 også vil ha flere elbiler enn dieselbiler, sier han.

