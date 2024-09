2,9 milliarder skal gi færre forsinkelser

– Det tar dessverre tid å fikse. Men det langsiktige målet er at vi skal få flere tog i rute, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

Han og regjeringen vil bevilge 2,9 milliarder kroner ekstra i neste års statsbudsjett til å ta vare på jernbanen.

Dermed ønsker regjeringen å bruke totalt over 12 milliarder kroner til jernbanen, hvorav 6,6 milliarder kroner øremerkes til drift og vedlikehold mens 5,5 milliarder kroner blir til fornyelse av jernbanenettet.

Regjeringen ønsker å prioritere vedlikehold, noe som Nygård påpeker er på høy tid.

– Det er fordi vi har sett at norsk jernbanes store utfordring er at det er et etterslep på vedlikeholdssiden. Vi har for store utfordringer med forsinkelser og innstillinger, sier Nygård.

I mars la regjeringen fram Nasjonal transportplan, hvor målet er 30 prosent færre forsinkelser og timer med innstillinger innen 2036.

(NTB)