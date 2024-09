Kinesisk rederi vil ha tilgang til norsk havn

Det er fra før kjent at det statskontrollerte rederiet Cosco har vært i dialog med Kirkenes havn om tilgang til havnen.

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet sendt et brev til havnen hvor de viser til sikkerhetsloven og varsler at de vil kartlegge havnens betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser, skriver NRK.

– I vår oppfølgning av Kirkenes Havn tas det også med i vurderingen at flere kinesiske selskaper har vist interesse for Kirkenes, og at det har vært møter om mulig samarbeid mellom Kirkenes Havn og det kinesiske shippingselskapet Cosco, skriver departementet i en epost til NRK.

Departementets henvisning til sikkerhetsloven understreker alvoret i saken, mener direktør Hedda Langemyr i Senter for sikkerhet og totalforsvar.

– Dette ser ut til å være en klar melding om at regjeringen endelig har våknet i spørsmålet rundt kinesiske strategiske interesser i nord, sier hun.

Sikkerhetsloven skal blant annet beskytte landet mot sikkerhetstruende erverv i virksomheter som har en nasjonal sikkerhetsinteresse. I mars 2021 stanset norske myndigheter salget av Bergen Engines til russiskkontrollerte TMH International av sikkerhetsårsaker. Selskapet ble isteden solgt til britiske Langley Holdings.

