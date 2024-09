Vy-tillitsvalgte varsler om «alvorlig sikkerhetsrisiko»

«Vi mener at vi nå er helt på kanten med sikkerheten, og derfor ser vi oss også nødt til å komme med dette varselet», skriver de ifølge Aftenposten.

I varselet peker de blant annet på at sykefraværet og overtidsbruken har økt drastisk. De sier de frykter at det kan gå utover sikkerheten.

– Arbeidsmiljøet er tøffere enn det har vært tidligere. Man har ikke nok personell eller materiell tilgjengelig, sier tillitsvalgt for lokførere, Line Steinseth, til avisen.

Vy opplyser til avisen at bruken av overtid ligger 50 prosent høyere hittil i år enn på samme tid i fjor, og at overtidsjobbingen mellom januar og juni tilsier at selskapet mangler 35 ansatte.

– Det er selvsagt svært alvorlig og noe vi tar på alvor, sier konserndirektør Erik Røhne i Vy om varselet. Men han avviser samtidig at det går på sikkerheten løs.

– Nei. Sikkerheten har alltid høyeste prioritet for oss. Det er en av grunnene til at kundene for tiden dessverre opplever mange innstillinger og reduseringer, sier Røhne.

