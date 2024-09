Regjeringen vil gi 277 millioner mer til Heimevernet neste år

STØTTE: – Det har vært et viktig mål for Sp og Ap-regjeringen å bygge Heimevernet videre, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Her under et besøk til Heimevernet på Lutvann (HV-02), som har ansvaret for den militære beredskapen i Oslo og Akershus, i mai. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB