Munchmuseet har ikke råd til Petter Olsens Munch-malerier

– Munchmuseet kjøper ikke inn kunst. Vi er overhodet ikke i en finansiell stilling til å gjøre det. Vi skulle veldig gjerne hatt noen store fond for å sikre oss økonomisk så vi kunne kjøpe kunst. For de midlene finnes ikke i Oslo Kommune, som vi er eid av, sier Hansen til Dagens Næringsliv.

Tidligere denne uken ble det klart at kunstsamlingen skal selges av bostyrer etter at Petter Olsen ble slått personlig konkurs. Han eide Ramme gård, som tidligere fungerte som Edvard Munchs sommerbolig. Olsens Munch-samling omtales av ham selv som den største i Norge på private hender.

Les også Petter Olsen: Fra Norges rikeste til ruin For nesten 30 år siden tronet Petter Olsen øverst på listen over Norges 400 rikeste sammen med sin nær 20 år eldre bror Fred. I år er rederarvingen helt ute av det gode selskap og Oslo tingrett har slått ham personlig konkurs.

– Noen må veldig gjerne gi Petter Olsens Munch-samling til oss. Hvis det hadde skjedd, ville det vært en vidunderlig situasjon for museet, sier Hansen.

Direktøren for Munchmuseet ber også om at Ramme gård blir tatt vare på, som et sentralt sted i historiefortellingen om Edvard Munch.

– Hvis Petter Olsens Munch-kunst skal ut på auksjon, håper jeg det blir gjort over tid, og at de plasserer verkene riktig, og at ikke alt går ut på en gang, sier Hansen.