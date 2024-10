Myrseth førte politiske samtaler i bomberom i Kyiv

Myrseth og en norsk næringslivsdelegasjon reiste fredag til den ukrainske hovedstaden. Formålet med besøket er å styrke handelssamarbeidet og legge til rette for økt støtte fra private.

– Det er viktig for vår felles sikkerhet at Ukraina lykkes i sin forsvarskamp. Internasjonal støtte har vært og vil fortsatt være avgjørende, sier Myrseth i en pressemelding.

I Kyiv møtte hun finansminister Serhij Martsjenko og energiminister German Galusjenko. Møtet fant sted i et bomberom.

Sammen ledet de et møte i norsk-ukrainsk økonomisk kommisjon med deltakere fra norsk og ukrainsk næringsliv.

– Et sterkere energisamarbeid er etterspurt fra ukrainsk side, og det er et område hvor Norge har god kompetanse og et sterkt næringsliv, sier Myrseth.

Møtet ble avsluttet med at partene undertegnet en uttalelse som viser retning for det videre samarbeidet.

– Vårt hovedbudskap er at Norge og norsk næringsliv ønsker å bidra sterkt til Ukrainas frihetskamp her og nå, og til å gjenoppbygge landet etter at krigen er over, sier næringsministeren.

Myrseth understreker at det må legges til rette for investeringer fra privat sektor for å møte behovene i Ukraina.

Fra norsk side deltok blant annet Eksportfinansiering Norge, Innovasjon Norge, NHO, norsk-ukrainsk handelskammer, samt representanter fra flere næringsselskaper.