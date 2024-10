Øremerker 976 millioner for å styrke norsk forsvarsindustri

– Dagens kapasitet er ikke stor nok til å dekke behovet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han presenterte torsdag morgen et veikart for produksjonskapasitet i forsvarsindustrien.

Støtten skal ifølge regjeringen gå til:

* Små- og mellomstore norske bedrifter som leverer til ukrainske styrker

* Ny produksjonslinje for rakettmotorer

* Oppbygging av norsk produksjon av hexamin til eksplosiver

* Mulighetsstudie for et nytt produksjonsanlegg for eksplosiver

Gram viser til at det skal satses massivt på Forsvaret de neste årene, noe som er vedtatt i langtidsplanen denne våren.

– Det er formidable innkjøp som venter i årene framover, og allerede neste år, sier Gram.

Han peker på at produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri har gått ned etter at Berlinmuren falt.

– En ny, og mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, krever at vi snur denne utviklingen, sier Gram.

(NTB)