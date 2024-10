WSJ: – Joe Biden bør takke Elon Musk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Orkanen Milton forårsaker ødeleggelser i sentrale Florida, og sørøst i USA er gjenopprettingen etter orkanen Helene langt fra over. Men Elon Musk har kommet president Joe Biden til unnsetning: Satellittjenesten Starlink har reddet mobil- og internettforbindelsen i grisgrendte strøk. Det minste president Biden kan gjøre, er å takke Musk.

Financial Times

Justisdepartementet i USA anbefaler å dele opp Google, som omfatter nettleseren Chrome, app-butikken Play Store og operativsystemet Android. Et slikt grep vil være feil. Problemet er barrierene mot konkurranse, ikke at Google er blitt for stort.

Die Welt

Finansminister Christian Lindner vil reformere privat pensjonssparing og forenkle investeringer i verdipapirer. En ny pensjonssparekonto kan få mer produktiv kapital i arbeidernes hender gjennom aksjer. Dette er egentlig et ur-sosialdemokratisk prosjekt som bør gagne forbundskansler Olaf Scholz.

Dagens Industri

Strømforbruket vil øke fordi ny industri og nye bedrifter vil trenge mer kapasitet. At vi endelig har en kjernekraftvennlig regjering som tenker stort og langsiktig om energisystemet, er utmerket. Men vi trenger også en energipolitikk for de neste 15–20 årene, altså frem til de nye reaktorene er klare.