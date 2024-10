Sjefen for kriserammede BerGenBio går av

Olin fortsetter som administrerende direktør i en overgangsfase, skriver Dagens Næringsliv. Dansken har vært sjef siden høsten 2021.

– Det har vært et privilegium å lede selskapet og bidra til utviklingen av en medisin som potensielt kan bli svært viktig for et stort antall pasienter, sier han i børsmeldingen.

BerGenBio ble grunnlagt i 2007, er notert på Oslo Børs og har en markedsverdi på 430 millioner kroner. Aksjekursen har falt hele 60 prosent siden årsskiftet og 99 prosent de siste tre årene.

Selskapet har ingen omsetning og tapte 190 millioner kroner før skatt i fjor.

BerGenBio utvikler medisiner og teknologi for aggressive sykdommer, blant annet kreft og alvorlige luftveisinfeksjoner.

(NTB)