Bjarne Melgaard møter tidligere partnere i retten – strid om kunst for millioner

Bjarne Melgaard, som er regnet som en av Norges fremste samtidskunstnere, har i mange år samarbeidet med forretningsmennene Svein Roar Grande og Stein Lie, men i september i fjor skrev VG at Melgaard har saksøkt de to.

Tirsdag i neste uke starter rettssaken i Oslo tingrett der striden primært står om en avtale Melgaard signerte med Grande og Lie i november 2020.

– Verdianslag på 200–300 millioner

De to forretningsmennene har gjennom flere år utbetalt store summer til Melgaard, mens kunstneren har sendt dem verker og gitt dem rettigheter til å produsere kunst i Melgaards navn. De er likevel uenige om hvilken og hvor mye kunst som har blitt sendt, og hvorvidt kunsten som har blitt sendt, har vært ment for videresalg eller kun lagring.

I et intervju med Dagens Næringsliv i august i år sa Melgaard at målet først og fremst er å oppheve avtalen, fordi han hevder at han ikke forsto «omfanget og konsekvensene av avtaleteksten slik den var skrevet». Han sier likevel at han ikke tror han vinner rettssaken.

– Reelt sett innebærer hovedavtalen en overdragelse av betydelige deler av Melgaards kunstnerverk, som Grande og Lie verken hadde ervervet eiendomsretten til eller betalt for. Innholdet i avtalen overfører derfor reelt sett betydelige verdier. Kunsten har en estimert verdi på mellom 200 og 300 millioner kroner, skriver Melgaards advokat Ørjan Salvesen Haukaas i sluttinnlegget før rettssaken.

Melgaard ber nå Oslo tingrett fastsette hvilke verk han faktisk eier og beslutte at Grande og Lie må gi verkene tilbake til Melgaard, samt at de to ikke har rett til å skape eksemplarer av kunstnerens verk.

VG skrev i fjor at Melgaard, ifølge stevningen, mener at avtalen ble skrevet mens han slet med «ruspåvirkning og personlige lidelser».

Bestrider samtlige krav

Svein Roar Grande og Stein Lie har på sin side avvist kravene fra kunstneren og ber om å frifinnes.

– Lie og Grande bestrider samtlige krav som er fremsatt av Melgaard. Det foreligger ikke noe grunnlag for å sette til side hovedavtalen helt eller delvis. Da er det heller ikke grunnlag for noen av Melgaards krav, skriver deres advokat Alex Borch i sluttinnlegget.

De mener også at påstanden om at avtalen mellom dem innebar overføring av kunst verdt mellom 200 og 300 millioner kroner, ikke er underbygget, og bestrider derfor også dette.

I et intervju med VG i fjor sa de to forretningsmennene at de har tilbudt Melgaard å kjøpe tilbake all kunsten for det de opprinnelig betalte for den, cirka 100 millioner kroner, pluss renter og omkostninger. De sa at Melgaard imidlertid ikke har svart på tilbudet.

– Vi synes jo det er veldig fair, for vi har aldri hatt noen intensjon om å lure noen, eller føre dem bak lyset, sa Grande.

