Striden dreier seg om pleie- og omsorgsoverenskomsten, som regulerer lønnen og vilkårene til en rekke sykepleiere som jobber i private bedrifter.

– Private arbeidsgivere mener de har en viktig rolle i helsevesenet. Skal de tiltrekke seg sykepleiere, må de som minimum tilby vilkår på samme nivå som i de offentlige tjenestene, sa leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i en pressemelding da det ble brudd i forhandlingene i juni.

Hun fortalte at NHO ikke var villige til å møte kravene de kom med.

– Vi fremmet i år krav om forbedringer av retten til lønn under sykdom og et lønnsnivå på linje med det andre arbeidsgivere har akseptert, sa hun.

– Ikke ublue krav

Ifølge Sykepleien er de som kommer inn under pleie- og omsorgsoverenskomsten ansatt i bedrifter som enten får oppdrag fra det offentlige, eller som er i direkte konkurranse med det offentlige helsevesenet.

Det kan for eksempel være sykehjem og hjemmetjenester, men også rehabilitering, rus og psykiatri-feltet, bedriftshelsetjenester og pasienthotell.

– Vi har ikke ublue krav. Det vi ber om, er sammenlignbart med det som gjelder i offentlig sektor, sa Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

Hun viste til at NHO Geneo selv sier at de vil være en viktig aktør for å løse utfordringene i helsetjenesten.

– Med slike ambisjoner er vi overrasket over at de ikke ville møte oss på våre krav, sa hun.

To dagers mekling

NHO Geneo opplyste at de respekterer sykepleierforbundets valg om å bryte forhandlingene.

– Vi hadde tro på å komme til enighet med NSF under forhandlingene i dag, men det skjedde ikke, sa forhandlingsleder Sigurd Løkholm i NHO Geneo etter bruddet.

Sykepleierforbundet har varslet plassoppsigelse for 106 sykepleiere, noe som betyr at de kan tas ut i streik.

Det er satt av to dager til meklingen. Fristen for å bli enige er ved midnatt tirsdag.

