Kamala Harris skal intervjues av Fox News

Det er Fox-anker Bret Baier som skal sette seg ned med den demokratiske presidentkandidaten. Intervjuet skal sendes klokken 18 lokal tid onsdag, noe som tilsvarer midnatt norsk tid.

Det blir første gang siden hun ble presidentkandidat at Harris intervjues av en kanal som regnes for å være utenfor hennes ideologiske komfortsone. Blant mediene hun har snakket med tidligere, er CNN, CBS og ABC, som alle anses for å ligge til venstre på det amerikanske politiske kompasset.

Hun har også hatt lengre intervjuer med radiopersonlighet Howard Stern og i den populære podkasten «Call Her Daddy».

Brorparten av Harris' intervjuer har skjedd de siste to ukene, etter at hun tidligere i valgkampanjen ikke ønsket å stille til intervjuer.